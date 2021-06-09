Жители Белевского района стали участниками проекта «Шаг к здоровью»

На территории области продолжается уникальная профилактическая акция. Она организована совместно с Министерством здравоохранения региона и предусматривает один из самых удобных для людей форматов бесплатного медицинского экспресс-обследования, когда площадки с передвижной лабораторией организуются прямо во дворах многоквартирных домов, на территориях учреждений здравоохранения и в людных местах городов и поселков.

Организатором проекта выступает Благотворительный фонд содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения. Партнером проекта выступает региональное общественное движение «Волонтеры-медики», взаимодействующие с региональным отделением «Единой России» в рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее».

– Проект «Шаг к здоровью» – это реальная помощь жителям области, – считает депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба. – Он делает медицинскую помощь по-настоящему доступной каждому, позволяет, не затрачивая много времени и сил, проверить свое здоровье, оценить самочувствие и получить необходимые консультации и назначения от квалифицированных специалистов.

В среду, 9 июня, «Шаг к здоровью» пригласил на диагностику жителей Белевского района – с утра площадка расположилась на территории центральной райбольницы.

Желающие смогли пройти диагностику основных параметров здоровья, характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы – уровень глюкозы и холестерина в крови, артериального давления, насыщения крови кислородом.

Акция организована совместно с Министерством здравоохранения региона и предусматривает один из самых удобных для людей форматов бесплатного медицинского экспресс-обследования

– В современном активном ритме мы зачастую не находим времени, чтобы прийти в поликлинику и пройти обследование. Проект «Шаг к здоровью» даёт жителям муниципальных образований возможность сдать базовые анализы, а значит, узнать о своем состоянии и в случае необходимости, не теряя драгоценного времени, обратиться к врачу и начать лечиться, – считает пришедший на площадку проекта глава администрации муниципального образования Правобережный Белевского района, член местного политсовета «Единой России», секретарь первичного отделения партии Александр Зайцев.

– Проект действительно замечательный, он приносит большую пользу людям и предупреждает развитие серьезных заболеваний, особенно в пожилом возрасте, – считает жительница Белева Валентина Петрунина.

Старт проекта «Шаг к здоровью» состоялся 4 июня в Ясногорском районе.

Проект «Шаг к здоровью» – это реальная помощь жителям области

Завтра, 10 июня, мобильная лаборатория приедет в Узловую.