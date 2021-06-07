Более 27 тысяч жителей региона включились в подготовку Программы развития на площадках предварительного голосования «Единой России»

В проектном офисе идет обработка полученных инициатив.

С ранней весны по поручению Губернатора Алексея Дюмина на территории региона идет масштабная работа по формированию Программы развития до 2026 года. Она объединила тысячи неравнодушных жителей и экспертов в разных отраслях.

Сбор предложений для создания будущей стратегии проходил в нескольких форматах: на площадках «Единой России» во всех муниципальных образованиях, в рамках встреч с общественностью, на специальном созданном сайте, а также в очный день предварительного партийного голосования. Сегодня в проектном офисе кипит работа по анализу и систематизации инициатив, собранных в том числе, 30 мая на счетных участках «Единой России».

– Мы собрали более 27,5 тысяч анкет, в которых жители отметили наиболее актуальные для себя направления формирования Программы, а также оставили свои предложения, – сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов. – По итогам анализа наиболее важными жители региона считают направления: «Люди. Качество ежедневной жизни», «Инфраструктура. Опережающее развитие» и «Экология. Долгосрочная политика». В настоящее время каждое предложение внимательно изучается и анализируется с точки зрения включения в Программу.

Кроме этого, шанс стать соавторами будущего документа получат жители региона, подавшие свои инициативы через специально созданный сайт программа71.рф

Сбор предложений для создания будущей стратегии проходил в нескольких форматах.

Этот ресурс с 26 апреля запустила Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области». Сбор предложений на этой интерактивной платформе велся до 30 мая.

– На сегодня 836 инициатив опубликованы на сайте, – рассказал исполнительный директор Ассоциации СМО Борис Воловатов. – Они касаются сферы инфраструктуры и качества ежедневной жизни: это благоустройство общественных территорий и зон отдыха, ремонт и строительство дорог, модернизация и развитие транспортного сообщения, создание и благоустройство городских набережных, развитие велотранспорта и расширение пешеходных зон, строительство новых образовательных и спортивных учреждений, развитие туристического потенциала и многие другие. Все поступившие сообщения внимательно анализируются в проектном офисе по разработке Программы развития Тульской области.

До 15 июня у всех желающих есть возможность поддержать инициативы жителей региона. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать предложение и нажать кнопку «Поддержать».

До 15 июня у всех желающих есть возможность поддержать инициативы жителей региона.

На сегодняшний день на сайте проголосовало уже более 90 тысяч человек.

По итогам голосования лучшие идеи будут предложены к рассмотрению Экспертному совету при Губернаторе Тульской области.