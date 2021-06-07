«Ростелеком» сделал умным новый жилой комплекс в Туле. Фото: материалы пресс-служб

«Ростелеком» обеспечил умными цифровыми сервисами три многоэтажных дома в строящемся жилом комплексе (ЖК) «Суворовский» в Туле. Для жителей 228 квартир специалисты компании смонтировали пять домофонов, установили три шлагбаума и подключили 25 видеокамер наружного наблюдения. Всего в этом году в пяти многоквартирных домах этого комплекса цифровой провайдер обеспечит оптическим доступом 408 домохозяйств, где установит еще четыре умных домофона, шлагбаум и 20 камер видеонаблюдения с видеоаналитикой.

Цифровые решения базируются на многофункциональной платформе «Ростелеком Ключ». На ее основе работают умные домофоны, видеонаблюдение, смарт-шлагбаумы, приборы учета электроэнергии, воды и тепла.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания предлагает новый, технологичный и экономически выгодный подход к инженерным системам зданий жилых комплексов. Мы самостоятельно создаем полноценную цифровую инфраструктуру как внутри многоквартирных домов, так и на прилегающих территориях. Поэтому от застройщиков не требуется дополнительных инвестиций, а от новоселов – отдельно платить за прокладку кабелей в квартирах. Жители сами могут сформировать свой пакет из экосистемы услуг “Ростелекома”: интерактивное ТВ, доступ в интернет, видеонаблюдение и многое другое».

Ключевая особенность платформы «Ростелеком Ключ» заключается в том, что все задачи решаются в единой цифровой среде. Управлять объектами недвижимости, обеспечивать их сохранность и безопасность можно через личный кабинет в браузере или мобильное приложение в смартфоне. Они работают по принципу «одного окна», которое открыто как для застройщиков и управляющих компаний, так и для жильцов.

Никита Кащеев, коммерческий директор ООО Специализированный застройщик «Группа компаний «ОСТ»:

«В наше время создание современных жилых комплексов должно начинаться с умной концепции инженерных систем, интерактивных сервисов для управляющих компаний и цифровых решений для жителей. Цифровая экосистема многоквартирного дома выводит ЖКХ на принципиально новый уровень. ИТ-сервисы повышают ликвидность жилья, поскольку люди стремятся к комфорту и безопасности. Уверен, что в скором времени умные технологии станут привычным явлением в каждой новостройке, и наше сотрудничество с “Ростелекомом” будет только развиваться».

В 2021 году приложение «Ростелеком Ключ» стало призером премии Рунета «Золотое приложение», заняв третье место в номинации «Лучшее приложение для объектов недвижимости». Победителей определяли экспертный совет и пользователи — с помощью народного голосования.

Мобильное приложение «Ростелеком Ключ» доступно в официальных магазинах Google Play или App Store. Настроить сервис после заключения договора можно в личном кабинете на сайте key.rt.ru. Получить дополнительную информацию, оставить заявку на подключение удобно на сайте компании, а также по единому бесплатному номеру: 8 800 1000 800.