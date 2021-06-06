Две студентки профколледжа в Туле попались на краже одежды Фото: Алексей ФОКИН

В тульское отделение полиции с заявлением обратилась продавец бутика, расположенного в торговом центре на улице Пролетарской. Женщина сообщила, что из торгового зала вынесли несколько предметов женской одежды.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что кражу совершили две молодые посетительницы - ранее судимая за кражи 19-летняя жительница Зареченского округа Тулы и 17-летняя жительница Щёкино. Обе девушки - студентки одного из тульских профессиональных колледжей.

Похитительниц задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Проводится процессуальная проверка, девушки сознались в краже. Похищенная одежда изъята. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.