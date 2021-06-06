В Туле прошел спортивный праздник в честь Дня эколога Фото: материалы пресс-служб

5 июня в Туле прошел спортивный праздник, приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Экологический марафон «Реки России. #Рекибегут» состоялся на Казанской набережной.

Для участников прошли забеги на самые разные дистанции - от 1 до 21,1 км, в них приняли участие около тысячи человек. Кроме того для участников и гостей праздника прошли развлекательные мероприятия, работала полевая кухня, а также состоялся концерт, ведущим которого стал знаменитый российский фигурист, многократный чемпион мира и Европы по фигурному катанию, золотой медалист Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин.

Также по инициативе одного их крупных предприятий, во время марафона на территории набережной разместили три специальных контейнера, куда можно сдать пластиковые бутылки на переработку.

В следующем году центральный забег марафона пройдет в Краснодарском крае, представителю регина передали переходящий кубок.