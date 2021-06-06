Приезжий украл из тульского хостела ноутбук и телевизор Фото: Алексей ФОКИН

По заявлению администратора одного их тульских хостелов полицейские установили подозреваемого в краже. Обратившаяся в дежурную часть девушка пояснила, что со стойки администратора украли ноутбук и телевизор.

Просмотр записей камер видеонаблюдения на ресепшене помог установить личность злоумышленника: им оказался 43-летний ранее судимый житель Иркутской области, которого задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.