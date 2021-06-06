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Общество6 июня 2021 11:03

Два боевых вертолета установили Парке Памяти и Славы в Новомосковске

Вертолеты Ми-24 и МИ-8 стали частью выставки боевой техники под открытым небом
Источник:kp.ru
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Два боевых вертолета установили Парке Памяти и Славы в Новомосковске

Два боевых вертолета установили Парке Памяти и Славы в Новомосковске

Фото: материалы пресс-служб

5 июня в Новомосковске прошло торжественное открытие экспозиции музея боевой техники под открытым небом. В Парке Памяти и Славы установили вертолеты Ми-24 и МИ-8, которые ранее отреставрировали заключенные исправительных колоний № 1 и 7.

Осужденные, работающие в автомастерских колонии №1 занимались восстановлением Ми-24, а в колонии №7 восстанавливали Ми-8. У боевых машин, поступивших в плохом состоянии, восстановили внешний вид списанных вертолетов, провели кузовные и лакокрасочные работы.