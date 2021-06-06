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Общество6 июня 2021 10:12

За порядком в Туле сегодня следит Олег Грачев

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Источник:kp.ru
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За порядком в Туле сегодня следит Олег Грачев

За порядком в Туле сегодня следит Олег Грачев

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на выходных на случай чрезвычайных ситуаций дежурят сотрудники администрации города.

Сегодня, 6 июня, эту роль выполняет заместитель начальника управления - начальник отдела мелкорозничной торговли управления экономического развития Олег Грачев.

При возникновении экстренных вопросов туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

8(4872) 47-20-34;

8(4872) 47-20-37,

1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).