За порядком в Туле сегодня следит Олег Грачев Фото: материалы пресс-служб

В Туле на выходных на случай чрезвычайных ситуаций дежурят сотрудники администрации города.

Сегодня, 6 июня, эту роль выполняет заместитель начальника управления - начальник отдела мелкорозничной торговли управления экономического развития Олег Грачев.

При возникновении экстренных вопросов туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

8(4872) 47-20-34;

8(4872) 47-20-37,

1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).