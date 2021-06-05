Епифанские казаки будут восстанавливать церковь Дмитрия Солунского Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» помогли выявить новый объект культурного наследия в Епифани: церковь Дмитрия Солунского. Ее построили казаки Шевыревской слободы в конце XVI века,а впоследствии храм не раз строился заново. При этом казачья слобода постепенно приближалась к Епифани и стала пригородом.

Дмитриевский храм закрыли во второй половине 30-х годов ХХ века и до Великой Отечественной войны здание использовали для хранения зерна. А после войны в нем разобрали второй этаж и верхний ярус колокольни, превратив бывший храм в дом барачного типа, где поселили одиннадцать семей. Это было сделано из-за того, что отступавшие немецкие оккупанты разрушили большую часть жилых домов.

В 2016 году районные власти признали дом-храм ветхим жильем, его жителей расселили, здание определили «под снос». Но епифанское хуторское казачье общество решило взять бывший храм под охрану с последующим восстановлением, и 8 ноября 2016 года, в день памяти святого Димитрия Солунского, в нем прошел молебен, впервые после восьмидесятилетнего забвения.

Через некоторое время епифанские казаки обратились к районной администрации с просьбой передать им бывший храм. Также началась работа над тем, чтобы включить здание в число объектов культурного наследия региона. Весомую помощь казаки нашли в музее-заповеднике «Куликово поле»: там им помогли правильно оформить документы, подготовили историческую справку и помогли оценить историко-культурную ценность архитектурного объекта, который дошел до наших дней сохранностью выше 70%, утратив только верхнюю часть, а внутри и сегодня можно увидеть настенный запрестольный образ «Моление о чаше». Эти и другие факты позволили начислить 118 баллов архитектурному объекту при необходимом минимуме в 100.

В апреле в Епифани состоялась встреча всех заинтересованных сторон и по ее итогам приказом начальника инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия бывший храм во имя святого великомучениками Димитрия Солунского был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Тульской области.