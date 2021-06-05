В Туле на автодороге «Тула-Алешня» ДТП: пострадал мужчина Фото: Алексей ФОКИН

5 июня в 12:00 на 13-ом километре автодороги «Тула-Алешня» на территории городского округа Тулы столкнулись два автомобиля ГАЗ, являющиеся вакуумными ассенизаторскими машинами с цистерной.

По предварительной информации, один из автомобилей под управлением 36-летнего мужчины поворачивал налево и столкнулся с идущим в попутном направлении ГАЗом под управлением 32-летнего мужчины.

Первый водитель (36 лет) получил травмы, в настоящий момент оказывается помощь. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются.