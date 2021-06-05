В Туле прошел «штурм» здания суда Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 4 июня, силовые подразделения ФССП вместе с сотрудниками органов внутренних дел и МЧС провели учения в здании Привокзального районного суда Тулы. Отрабатывались взаимодействие разных ведомств и оперативная слаженность в работе на случай ЧС в суде.

Основными стали две гипотетических ситуации - «поступление» информации о заложенном взрывном устройстве, когда потребовалось эвакуировать людей и проверить здание, и возможная провокация из-за оглашения приговора «лидеру преступной группировки». Во втором случае отряд спецназа отразил «вооруженное нападение» с огнестрельным и холодным оружием. Нападавших обезвредили.

По итогам учений проанализировали работу сотрудников и выработали порядок устранения выявленных недостатков.