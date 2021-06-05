В Тульской области стало больше разрешенных для купания пляжей Фото: Алексей ФОКИН

Всего в 2021 году планируется открыть для жителей региона 60 пляжей, 8 из которых - в Туле, но пока не все из них устранили все имеющиеся недочеты, выявленные сотрудниками ГИМС.

За последние несколько дней специалисты проверили и разрешили использовать следующие 6 пляжей:

Заокский район

1. Пляж «Велегож Парк», пруд д.Скрипово

2. Пляж «Бибигон»

Суворовский район

3. Пляж МО г. Чекалин р. Ока

Щекинский район

4. Пляж на пруду д. Грумант

5. Пляж парк-отеля «Грумант»

6. Пляж «Старина»

Еще 37 пляжей и открытых бассейнов получили допуск ранее. Вот их полный список:

Алексин

1. Пляж правый берег р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер»

Богородицкий район

2. Пляж на пруду «Рос»

Веневский район

3. Пляж «Веневка», пруд

Воловский район

4. Пляж «Толбузино»

Ефремовский район

5. Пляж на р. Красивая Меча, ул К.Маркса, г. Ефремов

6. Городской пляж «Береговой»

Заокский район

7. Пляж на пруду д. Романьково

Каменский район

8. Пляж «Яблонево»

Кимовский район

9. Пляж «Вороньи выселки»

Куркинский район

10. Пляж «Орловский»

Одоевский район

11. Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»

12. Пляж на пруду д. Дорогонька

Суворовский район

13. Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов

14. Пляж «Зареченский» Черепетское вдх.

15. Пляж «Песоченский» МО Северо-Западное

Тепло-Огаревский район

16. Пляж «Волчья Дубрава»

17. Пляж с. Нарышкино

Узловский район

18. Пляж «Трестовский»

Чернский район

19. Пляж на р.Снежедь, н.п. Тургеньево

Щекинский район

20. Пляж на Щекинском вдх. г. Советск

21. Пляж на пруду р.п. Первомайский

Тула

22. Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,

23. Пляж «Обидимо»

24. Пляж на вдх.р.Воронка 1

25. Пляж на вдх.р.Воронка 2 (ст. Козлова засека)

26. «Ильинское», пруд с. Крутое

27. КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка

28. Пляж на пруду ЦПКиО

29. Пляж «Петровский»

Новомосковск

30. Пляж «Тросниковка»

31. Пляж «Стрельцы»

32. Пляж «Урванка»

33. Пляж «Гремячее»

Город Донской

34. Пляж «Голубая вода»

Открытые бассейны

35. Открытый бассейн с. Архангельское, Каменский район

36. Открытый бассейн з/о «Плазма», г. Донской

37. Открытый бассейн «Сокольники», г. Новомосковск