В Туле наркоконтроль повязал двух наркоторговок - мать и дочь Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском районе Тулы на распространении наркотиков попались две женщины - мать и дочь. Их задержали сотрудники наркоконтроля и отряд особого назначения «Гром».

Предварительное расследование показало, что женщины занимались тем, что забирали оптовые партии наркотиков из «закладок» и фасовали на небольшие части (этим занималась мать), а затем дочь перераскладывала в тайники-закладки готовые порции.

Дочь задержали с уже расфасованным товаром, когда она шла раскладывать товар по тайникам. Чуть позднее при обыске в жилье женщин нашли несколько видов нерасфасованных наркотиков, упаковочный материал и электронные весы.

Всего из оборота изъяли около 1,5 кг наркотиков Фото: материалы пресс-служб

По предварительной информации, из незаконного оборота выведено более 1,5 кг различных запрещенных веществ, среди которых гашиш, таблетки экстази и другие сильнодействующие синтетические наркотики.

Подозреваемые женщины арестованы, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Женщинам грозит до 20 лет лишения свободы.