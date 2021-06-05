«Готов к семейной жизни»: туляков научат строить здоровые отношения. Фото: Алексей ФОКИН

В июне Тульской области органы ЗАГС проведут бесплатные тренинги для будущих супругов - «Готов к семейной жизни». Специалисты Областного центра социальной помощи семье и детям расскажут будущим супругам, как построить здоровые семейные отношения, как их развивать, а также ответят на вопросы участников.

В тренингах можно участвовать как парами, так и по одному человеку из будущей семьи - если не получается прийти вдвоем. В июне тренинги пройдут в следующих отделениях:

Для участия в тренинге необходима предварительная запись по телефону.