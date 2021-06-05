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Общество5 июня 2021 13:59

«Готов к семейной жизни»: туляков научат строить здоровые отношения

Тренинги для будущих супругов проведут сотрудники Областного центра социальной помощи семье и детям
Источник:kp.ru
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«Готов к семейной жизни»: туляков научат строить здоровые отношения.

«Готов к семейной жизни»: туляков научат строить здоровые отношения.

Фото: Алексей ФОКИН

В июне Тульской области органы ЗАГС проведут бесплатные тренинги для будущих супругов - «Готов к семейной жизни». Специалисты Областного центра социальной помощи семье и детям расскажут будущим супругам, как построить здоровые семейные отношения, как их развивать, а также ответят на вопросы участников.

В тренингах можно участвовать как парами, так и по одному человеку из будущей семьи - если не получается прийти вдвоем. В июне тренинги пройдут в следующих отделениях:

Для участия в тренинге необходима предварительная запись по телефону.