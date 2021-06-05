На ремесленном дворе туляки смогут сковать подкову и соткать коврик Фото: материалы пресс-служб

«Каникулы в «Добродее», стартовавшие 1 июня, продлятся в течение всего лета. Причем участвовать в них можно и организованными группами, и семьями с детьми, как жителям Тулы, так и гостям города. Мастера-добродеи поделятся с участниками секретами своего дела.

В Плотницкой слободе:

В Кузнечной слободе:

В Гончарной слободе ждут:

В Текстильной слободе покажут:

Кроме того, гостей ждет герой традиционной народной комедии – Петрушка. Посетители увидят его приключения, познакомятся с Мухтаркой и цыганом Торро, примут участие в игровой программе.

А интерактивная выставка «Кустарный антимузей» поможет окунуться в атмосферу конца XIX века и погрузиться в бытовой мир наших предков, где все предметы можно не только посмотреть, но и потрогать руками.