В Тульской области официально открыли сезон речной навигации Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 5 июня, на реке Воронка, на водохранилище, проходит торжественное открытие навигации маломерных судов в Тульской области.

Поэтому тулякам, владеющим лодками, катерами и другими маломерными судами напоминают:

1. Использовать имеющиеся плавсредства можно только после их государственной регистрации, нанесения бортовых номеров и прохождения освидетельствования.

2. Граждане, использующие свои суда на воде, должны следить за их технической исправностью и наличием необходимого судового инвентаря и оборудования.

3. На воде все пассажиры и экипаж лодок должны носить спасательные жилеты.

4. Выпивать алкоголь на воде строго запрещено!

Во время нахождения на воде рекомендуется соблюдать следующие правила: