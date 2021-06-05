В Тульской области официально открыли сезон речной навигации
Фото: Алексей ФОКИН
Сегодня, 5 июня, на реке Воронка, на водохранилище, проходит торжественное открытие навигации маломерных судов в Тульской области.
Поэтому тулякам, владеющим лодками, катерами и другими маломерными судами напоминают:
1. Использовать имеющиеся плавсредства можно только после их государственной регистрации, нанесения бортовых номеров и прохождения освидетельствования.
2. Граждане, использующие свои суда на воде, должны следить за их технической исправностью и наличием необходимого судового инвентаря и оборудования.
3. На воде все пассажиры и экипаж лодок должны носить спасательные жилеты.
4. Выпивать алкоголь на воде строго запрещено!
Во время нахождения на воде рекомендуется соблюдать следующие правила: