Тулякам расскажут о китах и морских зайцах в формате научпоп-стендапа Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 5 июня туляки смогут узнать, где живут киты, о чём поют морские зайцы, почему белоплечий орлан летает недолго - об этом и многом другом им расскажет Александр Анофриев — известный натуралист, администратор сообщества Nature Science.

Он проведет лекцию «Киты глазами Nature Science» в формате научпоп-стендапа, она приурочена ко всемирному Дню эколога.

Также Анофриев поведает о своих приключениях в погоне за китами, впечатлениях от встреч с необычными морскими обитателями во время экспедиций, о том, как ведутся наблюдения за морскими гигантами в естественной среде обитания, зачем и кому это нужно, и почему это важно для современной науки.

Вход осуществляется по обычным билетам Экзотариума.

Лекция пройдет с 13.00 до 14.00 в новом здании на территории парка Белоусова.