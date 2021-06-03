Президент провел встречу с общественниками – победителями предварительного голосования

Встреча Президента РФ с общественниками - победителями предварительного голосования.

«Единая Россия» пока единственная из всех партий проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Об этом заявил Президент Владимир Путин на встрече с руководством партии и общественниками, победившими на предварительном голосовании.

«[Партия] не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать их инициативы, воспринимать критику. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в её ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей - толковых, целеустремлённых и неравнодушных», — отметил Владимир Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Многие из тех, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать в предварительном голосовании «Единой России» после призыва главы государства, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

Во встрече принял участие Председатель партии " Единая Россия" Дмитрий Медведев.

«Многие из них одержали уверенную победу. Это значит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта «Лидеры России», партийного «Федерального ПолитСтартапа», наших товарищей из Общероссийского народного фронта», — отметил Дмитрий Медведев. Владимир Путин подчеркнул, предложения людей, полученные в ходе предварительного голосования, - основа для дальнейшей работы победителей предварительного голосования и «Единой России» в целом.

«Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы. В том числе – для подготовки Программы партии», - сказал Президент.

Проект предвыборной Программы утвердят на Съезде партии 19 июня, в котором Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять в участие. После Съезда Программу вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

В заключении встречи Президент напутствовал победителей предварительного голосования. «Сделайте все, чтобы оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все видим, я уверен — так оно и будет», — сказал Владимир Путин. – Обновление и предельная открытость – важные особенности прошедшей кампании по предварительному голосованию «Единой России» в масштабах всей страны, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – В списках кандидатов, которых поддержали избиратели, – волонтеры и общественники, проявившие свои лучшие качества в период пандемии коронавируса и ставшие для партии надежной опорой. Это активисты «Молодой Гвардии Единой России», наши социальные партнеры по благотворительным акциям и проектам. В Тульской области в двух одномандатных округах по результатам предварительного голосования вторыми по числу набранных голосов стали представители нашего волонтерского центра, команды МГЕР-71 – Никита Недбайло из Донского и Лидия Кобикова из Кимовского района. Это говорит о высокой народной оценке добрых дел волонтерского корпуса «Единой России» и ее депутатов, ставших самыми активными помощниками жителей области в трудный период. Уверен, что у представителей нашего молодежного крыла большое будущее в общественно-политической жизни и много возможностей для самореализации.