В Туле скорость домашнего интернета выросла в 10 раз

Первыми опробовать новый сервис оператора смогут жители более чем шести тысяч тульских квартир, расположенных в крупных спальных районах города – Пролетарский и Привокзальный. По планам компании следующим этапом станет запуск гигабитного интернета в Советском, Центральном и Зареченском районах Тулы.

В результате запуска гигабитного домашнего интернета жители Тулы получили возможность просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах одновременно на нескольких устройствах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой и отличным качеством видеопотока, подключать к сети сразу множество устройств, использовать сервисы «Умный дом».

«В «ковидном» году многие наши пользователи были вынуждены работать, учиться и организовывать свой досуг, не выходя из дома. Поэтому они подключали к домашней WI-FI-сети сразу несколько устройств: смартфон, планшет, ноутбук, телевизор. За период пандемии мы уже зафиксировали рост трафика на домашней сети МТС почти на 20%. Потому решили не только обеспечить высокоскоростным интернетом новостройки, но и модернизировать уже имеющуюся сеть, чтобы предоставить своим абонентам надежный интернет на высокой скорости. До конца года мы планируем обеспечить доступом к гигабитному интернету более 60 тысяч семей в Туле», — рассказал директор МТС в Туле Артемий Кашников.