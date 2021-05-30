Более 90 тысяч человек очно приняли участие в предварительном отборе кандидатов от «Единой России»

Сегодняшний день завершил неделю всенародного отбора кандидатов от партии, которые будут выдвинуты для участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной Думы.

Сегодняшний день завершил неделю всенародного отбора кандидатов от партии, которые будут выдвинуты для участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной Думы.

По предварительным итогам, явка на участки для голосования 30 мая по всей области составила более 90 тысяч человек.

– На протяжении всего дня работал региональный ситуационный центр партии, велся мониторинг хода голосования, – рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов. – Голосование прошло в штатном режиме, без нарушений. Мы получили много положительных отзывов об организации процесса всенародного отбора кандидатов. Отмечалась хорошая подготовка, благодаря которой участие в предварительном голосовании для людей было комфортным, безопасным и интересным. Многие участки старались порадовать избирателей интерактивными программами, чтобы этот воскресный день подарил хорошее настроение. Это уникальный опыт и практика, которая, безусловно, будет полезна во время сентябрьских выборов.