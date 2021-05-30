Александр Швыков: Предварительное голосование – хорошая проверка перед выборами

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Тульской городской Думы, генеральный директор завода «Мехмаш» Александр Швыков.

С секретарем местного отделения партии «Единая Россия», депутатом Тульской городской думы, генеральным директором завода «Мехмаш» Александром Швыковым мы поговорили о первых впечатлениях проходящей сегодня процедуры предварительного голосования на одном из брендовых счетных участков» Тульская гармонь». Он работает в помещении центра образования №21 на Гармонной улице областного центра.

- Александр Владимирович, сегодня завершается внутрипартийное голосование, которое шло в этом году необычно долго – с учетом электронного голосования целую неделю. Каковы особенности проведения процедуры предварительного голосования в этом году?

- Мы определяем тех, кому будет доверено право участвовать кандидатами на предстоящих осенью выборах в Государственную Думу. Всю предшествующую неделю наши партийцы, соратники, просто неравнодушные граждане имели возможность голосовать онлайн, а сегодня открыты участки для офлайн-голосования.

Накануне был проведен мониторинг всех участков. Всего их у нас 53, из них 4 тематических – традиционных для Тулы брендов гармонь, самовары, пряники, а также патриотический. Прежде всего мы обращали внимание на безопасное проведения голосования. При входе всем пришедшим предоставляются маски, перчатки, меряется температура, дезинфицируются руки. Это требование времени.

– Есть ли особенности при проведении самого голосования в этом году?

– С учетом того, что до этого проходило электронное голосование, все пришедшие проверяются по компьютерной базе, не голосовали ли они онлайн. Если нет, то пришедший на предварительные выборы получает два бюллетеня для голосования, а также анкету, в которую можно внести свои предложения в программу развития Тульской области на ближайшие пять лет. Вы знаете, что предыдущая такая программа была разработана правительством, а сейчас губернатор поручил партии «Единая Россия» организовать сбор предложений людей. Мы активно в течение месяца вели эту работу по Туле и области. Люди были очень заинтересованы в таком обсуждении, положительно воспринимали все сделанное в области за последние пять лет: отремонтировано колоссальное количество дорог, вводятся в эксплуатацию школы, детские сады, в Туле построены набережная, ледовый дворец, сейчас строятся онкоцентр, грандиозный дворец для соревнований по всем видам олимпийских единоборств.

– Впервые в этом году проводилось электронное голосование. Можно уже сделать какие-то выводы по этой процедуре?

– Она показала высокую активность избирателей. Для многих, особенно для молодых людей, такая форма очень удобна.

- Сегодня фактически завершается первый этап проделанной за последнее время большой работы. Есть ли некое волнение – как воспримут ее избиратели?

– В таких важных мероприятиях волнение присутствует всегда. Но это не первое партийное голосование для нас. Я, как кандидат в депутаты городской думы, тоже проходил когда-то через внутрипартийное голосование. Наш действующий депутат Государственной Думы Виктор Викторович Дзюба проходил его в 2016 году. На самом деле это хорошая проверка сил, проверка доверия со стороны избирателей, своего рода репетиция перед важными и ответственными выборами, которые состоятся в сентябре.