Виктор Дзюба принял участие в предварительном голосовании

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба проголосовал на тематическом избирательном участке «Тульский самовар».

Избирательный участок находится в Доме культуры «Косогорец» микрорайона Косая Гора. Для депутата это не только часть территории округа, но и место, где прошли детские и школьные годы. В рамках организованного на счетном участке сбора предложений в Программу развития-2026 он поддержал инициативу косогорцев по строительству спортивного комплекса с бассейном.

Жители Косой Горы с раннего утра стали приходить на счетный участок – кто в одиночку, кто с детьми или внуками, кто целыми семьями -, чтобы проявить свою гражданскую позицию и выбрать самого достойного кандидата в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» по Тульской области. Для туляков участие в предварительном голосовании это не только личная ответственность, но и реальный шанс добиться качественных преобразований в жизни региона и конкретной территории. Ведь одновременно с предварительным голосованием на всех счетных участках организовано голосование по Программе социально-экономического развития Тульской области на 2021-2026 годы. Каждый мог выбрать три наиболее важных направления и дополнить программу своими предложениями.

Атмосфера на счетном участке с тематическим названием «Тульский самовар» по-настоящему праздничная – повсюду звучит музыка, на улице избирателей встречает символ «Единой России» - медведь, а в фойе накрыт сладостями стол с огромным самоваром, из которого разливают горячий ароматный чай. Артисты фольклорных коллективов в ярких костюмах готовятся к выступлению и с удовольствием фотографируются со всеми желающими, украшая кадр своими пышными нарядами и радостными улыбками.

- Участок на Косой Горе открылся в восемь часов утра, у нас все хорошо, никаких происшествий, предприняты все меры санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности, - рассказывает председатель участковой счетной комиссии Инна Шевелева. – На входе избирателей встречают волонтеры, которые замеряют температуру и выдают комплект средств индивидуальной защиты – макси, перчатки – индивидуальной упаковке. Обязательно проверяем, чтобы не было повторов в голосовании: если человек уже проголосовал онлайн, он не может сделать это еще раз очно. Такая возможность строго исключается. По состоянию на 14 часов на счетном участке в ДК «Косогорец» проголосовало более 300 человек.

Избирательный участок «Тульский самовар» находится в Доме культуры «Косогорец» микрорайона Косая Гора.

Всего в тульской области сегодня открыто 218 счетных участков предварительного голосования, 53 из них – в областной столице. Четыре участка посвящены известным тульским брендам, на одном в рамках 80-летия героической обороны Тулы, развернута выставка, посвященная Герою Советского Союза Алексею Рогожину.

Депутат Виктор Дзюба приехал на счетный участок в 11 часов утра вместе с сыном Кириллом. «Радостно видеть так много людей, которые в воскресный день пришли поддержать инициативу партии «Единая Россия» и приняли участие в предварительном голосовании по выбору кандидатов в депутаты Государственной Думы, - сказал Виктор Дзюба. – На участке созданы все условия для голосования, работают общественные наблюдатели, организована замечательная концертная программа. Каждый житель Косой Горы имеет возможность не только сделать свой выбор, но и оценить честность и прозрачность процедуры, воспользовавшись электронным сервисом».

- Кроме того, сегодня мы выбираем направления развития Тульской области на 2021-2026 годы, продолжает депутат. - Для меня приоритетом являются вопросы демографии и здравоохранения, молодежной политики и спорта, экологической безопасности и сохранения лесных и водных ресурсов, индустриальное развитие базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего предпринимательства, благоприятный инвестиционный климат.

Виктор Дзюба отметил, что по данным счетной участковой комиссии, активность избирателей высокая. «Это хороший знак и наглядный показатель поддержки партии «Единая Россия» жителями города Тулы», - резюмировал Виктор Дзюба.

Высокую оценку качеству организации выборов дал член Общественной палаты Тульской области, региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Андрей Белобрагин: «Сегодняшнее предварительное голосование - это своеобразный подготовительный этап к проведению единого дня выборов. Наша организация принимает участие в общественном мониторинге по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» Тульской области. Это позволяет лучше подготовиться к предстоящим осенним выборам и протестировать новые технологии контроля качества, легитимности и прозрачности их процедуры. Например, на участках размещены плакаты с QR-кодом, отсканировав который избиратели могут высказать мнение по ходу процедуры, поделиться своими впечатлениями и замечаниями. Мы всех призываем это сделать, чтобы получить максимальную обратную связь».