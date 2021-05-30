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Общество30 мая 2021 15:54

Виктор Дзюба принял участие в предварительном голосовании

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба проголосовал на тематическом избирательном участке «Тульский самовар»
Источник:kp.ru
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Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба проголосовал на тематическом избирательном участке «Тульский самовар».

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба проголосовал на тематическом избирательном участке «Тульский самовар».

Избирательный участок находится в Доме культуры «Косогорец» микрорайона Косая Гора. Для депутата это не только часть территории округа, но и место, где прошли детские и школьные годы. В рамках организованного на счетном участке сбора предложений в Программу развития-2026 он поддержал инициативу косогорцев по строительству спортивного комплекса с бассейном.

Жители Косой Горы с раннего утра стали приходить на счетный участок – кто в одиночку, кто с детьми или внуками, кто целыми семьями -, чтобы проявить свою гражданскую позицию и выбрать самого достойного кандидата в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» по Тульской области. Для туляков участие в предварительном голосовании это не только личная ответственность, но и реальный шанс добиться качественных преобразований в жизни региона и конкретной территории. Ведь одновременно с предварительным голосованием на всех счетных участках организовано голосование по Программе социально-экономического развития Тульской области на 2021-2026 годы. Каждый мог выбрать три наиболее важных направления и дополнить программу своими предложениями.

Атмосфера на счетном участке с тематическим названием «Тульский самовар» по-настоящему праздничная – повсюду звучит музыка, на улице избирателей встречает символ «Единой России» - медведь, а в фойе накрыт сладостями стол с огромным самоваром, из которого разливают горячий ароматный чай. Артисты фольклорных коллективов в ярких костюмах готовятся к выступлению и с удовольствием фотографируются со всеми желающими, украшая кадр своими пышными нарядами и радостными улыбками.

- Участок на Косой Горе открылся в восемь часов утра, у нас все хорошо, никаких происшествий, предприняты все меры санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности, - рассказывает председатель участковой счетной комиссии Инна Шевелева. – На входе избирателей встречают волонтеры, которые замеряют температуру и выдают комплект средств индивидуальной защиты – макси, перчатки – индивидуальной упаковке. Обязательно проверяем, чтобы не было повторов в голосовании: если человек уже проголосовал онлайн, он не может сделать это еще раз очно. Такая возможность строго исключается. По состоянию на 14 часов на счетном участке в ДК «Косогорец» проголосовало более 300 человек.

Избирательный участок «Тульский самовар» находится в Доме культуры «Косогорец» микрорайона Косая Гора.

Избирательный участок «Тульский самовар» находится в Доме культуры «Косогорец» микрорайона Косая Гора.

Всего в тульской области сегодня открыто 218 счетных участков предварительного голосования, 53 из них – в областной столице. Четыре участка посвящены известным тульским брендам, на одном в рамках 80-летия героической обороны Тулы, развернута выставка, посвященная Герою Советского Союза Алексею Рогожину.

Депутат Виктор Дзюба приехал на счетный участок в 11 часов утра вместе с сыном Кириллом. «Радостно видеть так много людей, которые в воскресный день пришли поддержать инициативу партии «Единая Россия» и приняли участие в предварительном голосовании по выбору кандидатов в депутаты Государственной Думы, - сказал Виктор Дзюба. – На участке созданы все условия для голосования, работают общественные наблюдатели, организована замечательная концертная программа. Каждый житель Косой Горы имеет возможность не только сделать свой выбор, но и оценить честность и прозрачность процедуры, воспользовавшись электронным сервисом».

- Кроме того, сегодня мы выбираем направления развития Тульской области на 2021-2026 годы, продолжает депутат. - Для меня приоритетом являются вопросы демографии и здравоохранения, молодежной политики и спорта, экологической безопасности и сохранения лесных и водных ресурсов, индустриальное развитие базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего предпринимательства, благоприятный инвестиционный климат.

Виктор Дзюба отметил, что по данным счетной участковой комиссии, активность избирателей высокая. «Это хороший знак и наглядный показатель поддержки партии «Единая Россия» жителями города Тулы», - резюмировал Виктор Дзюба.

Высокую оценку качеству организации выборов дал член Общественной палаты Тульской области, региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Андрей Белобрагин: «Сегодняшнее предварительное голосование - это своеобразный подготовительный этап к проведению единого дня выборов. Наша организация принимает участие в общественном мониторинге по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» Тульской области. Это позволяет лучше подготовиться к предстоящим осенним выборам и протестировать новые технологии контроля качества, легитимности и прозрачности их процедуры. Например, на участках размещены плакаты с QR-кодом, отсканировав который избиратели могут высказать мнение по ходу процедуры, поделиться своими впечатлениями и замечаниями. Мы всех призываем это сделать, чтобы получить максимальную обратную связь».

Атмосфера на счетном участке с тематическим названием «Тульский самовар» по-настоящему праздничная – повсюду звучит музыка, выступают артисты фольклорных коллективов.

Атмосфера на счетном участке с тематическим названием «Тульский самовар» по-настоящему праздничная – повсюду звучит музыка, выступают артисты фольклорных коллективов.