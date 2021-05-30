Надежда Школкина: На участках предварительного голосования можно оставить предложения в Программу развития Тульской области

Уполномоченный Губернатора по работе с муниципальными органами власти Надежда Школкина приняла участие в предварительном голосовании.

Уполномоченный Губернатора по работе с муниципальными органами власти Надежда Школкина приняла участие в предварительном голосовании на счетном участке в центре образования №39, который носит имя Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина.

Знаменитому летчику-асу посвящен школьный музей, в котором представлены многие ценные экспонаты – как личные вещи самого Алексея Арсентьевича, так и находки, сделанные школьными поисковиками. С этим музеем ученики с гордостью знакомят всех, пришедших на выборы. В том числе с удовольствием послушала экскурсию и Надежда Васильевна.

- Тульская область показывает пример не только в высоких технологиях, но и общественной жизни, - отметила Надежда Школкина. - Предварительное голосование партии «Единая Россия» сегодня проходит по всей России, но у нас в Тульской области есть свои интересные нововведения. Пожалуй, главное – это то, что каждый из пришедших на участок может оставить свое предложение в будущую программу развития Тульской области на следующие пять лет. Оформление участков по различным темам, – это тоже наша тульская «фишка». Мы побывали на участке имени Героя Советского Союза Алексея Рогожина, нашего прославленного земляка. Участок оформлен в патриотической тематике, есть интересная экспозиция.