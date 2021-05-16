Матч тульский "Арсенал"-"Уфа": итоговый счет 2:1 в пользу уфимцев

Несмотря на поражение, "Арсенал" остается в РПЛ. Фото: Алексей ФОКИН

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:1 в пользу уфимцев. Такой счет сохранился с окончания первого тайма: во втором тайме не удалось забить ни одного гола ни хозяевам поля, ни гостям.

Напомним, первый гол забил Олег Иванов на 8-й минуте, у туляков отличился Эванс Кангва - гол на 35-й минуте. Автором второго гола «Уфы» стал защитник «Арсенала» Максим Беляев, который на 44-й минуте абил гол в свои же ворота.

Во втором тайме были замены, угловые удары, но успешных атак не было. Желтую карточку получил уфимец Сысуев и красную - игрок "Арсенала" Григалава, но новых голов забить не удалось.

Благодаря победе «Уфа» с 25 очками поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» финишировал на 14-м месте с 23 очками - обе команды остаются в РПЛ. «Ротор», который занимал 14-е место до этой встречи, опустился на 15-ю строчку и покинул Премьер-Лигу.

В стартовом составе за туляков на поле вышли Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Ковалёв и Луценко.

За «Уфу» на старте играли Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов, Мрзляк, Милетич и Андрич.