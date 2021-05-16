Первый тайм матча «Уфа» - «Арсенал»: счет 2:1 в пользу уфимцев

Туляки пока отстают от соперников на одно очко. Фото: Алексей ФОКИН

В Уфе на стадионе «Нефтяник» продолжается матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Уфа» и «Арсенал», сейчас команды ушли на 15-минутный перерыв.

Напряженная борьба в течение первого тайма дала плоды: счет на момент перерыва - 2:1 в пользу хозяев поля. Первый гол игры был забит уже на 8-й минуте уфимским игроком Ивановым, второй также принадлежал команде хозяев - Кангва с правого фланга забил на 35-й минуте.

Туляки смогли успешно атаковать ворота за минуту до свистка - на 44-й минуте угловой гол забил Беляев.

Напомним, Тульский «Арсенал» и «Уфа» борются за место в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон: канониры с 23 очками занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, команда Уфы, набравшая 22 очка, занимает 14-е место.