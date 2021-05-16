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Спорт16 мая 2021 14:22

Матч «Уфа» - «Арсенал» отложен из-за жары

Начало матча перенесли, предположительно, на час
Источник:kp.ru
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На поле зафиксирована температура в +42 градуса.

На поле зафиксирована температура в +42 градуса.

Фото: Алексей ФОКИН

Матч между командами «Уфа» и «Арсенал» отложили на час. Напомним, матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги должен был начаться в 14:00 вместе со всеми играми заключительного дня чемпионата.

Перенос начала связан с температурой воздуха: на поле стадиона в Уфе зафиксировали +42 градуса.

По регламенту при температуре выше 35 градусов решение об участии в матче принимают сами команды. Болельщики обеспечены водой, их пересадили на трибуну с козырьком, дающим тень, сообщили в пресс-службе «Арсенала».