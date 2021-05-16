Матч «Арсенал» — «Уфа»: кто выйдет на поле

«Арсенал» борется за место в Премьер-лиге на следующий сезон Фото: Алексей ФОКИН

В Уфе с минуты на минуту стартует матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

«Арсенал»вупустит на поле следующих игроков: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Ковалёв и Луценко.

На скамейке запасных - Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Пантелеев, К. Кангва, Громыко и Панченко.

В команде «Уфы», в свою очередь, сыграют Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов, Мрзляк, Милетич и Андрич.

Запасными станут Чернов, Кукушкин, Аликин, Морозов, Кротов, Голубев, Сысуев и Жамалетдинов.

Напомним,Тульский «Арсенал» в 29 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Туляки борются за сохранение места в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. «Уфа», набравшая 22 очка, занимает 14-е место.