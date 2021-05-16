В Туле поймали 18-летнего поджигателя

На месте работали пожарные. Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на улице Марата 18-летний молодой человек сжег три припаркованных автомобиля. Инцидент произошел 15 мая.

По имеющимся данным, сгорели 3 автомобиля: у «Лады» полностью выгорел салон и моторный отсек, стоявшая рядом «Приора» выгорела изнутри — салон не подлежит восстановлению. У находившейся чуть дальше «Лады Ларгус» оплавился бампер и облупилась краска.

Поймать злоумышленника удалось благодаря видеозаписи, на которую попал момент поджога. В настоящий момент причины такого поступка неизвестны.