Тульская ледовая арена готова почти на 70%

Планируется, что арена примет первых посетителей уже в этом году. Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается строительство крытой ледовой арены. Вчера, 15 мая, губернатор с представителями администрации региона и города проинспектировали ход строительства.

Общая строительная готовность объекта – более 70%, планируется, что все работы завершат уже в этом году, и комплекс примет первых посетителей. Напомним, новый современный спортивный комплекс возводят рядом с Баташевским садом. Он включит в себя ледовую арену, зал единоборств, универсальный игровой и тренажёрный залы.