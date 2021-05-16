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Общество16 мая 2021 15:05

Тульская ледовая арена готова почти на 70%

Новый спортивный комплекс расположится рядом с Баташевским садом
Источник:kp.ru
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Планируется, что арена примет первых посетителей уже в этом году.

Планируется, что арена примет первых посетителей уже в этом году.

Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается строительство крытой ледовой арены. Вчера, 15 мая, губернатор с представителями администрации региона и города проинспектировали ход строительства.

Общая строительная готовность объекта – более 70%, планируется, что все работы завершат уже в этом году, и комплекс примет первых посетителей. Напомним, новый современный спортивный комплекс возводят рядом с Баташевским садом. Он включит в себя ледовую арену, зал единоборств, универсальный игровой и тренажёрный залы.