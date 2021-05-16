Житель Новомосковска отработает 320 часов за грабеж

Суд приговорил новомосковца к обязательным работам Фото: Алексей ФОКИН

17 марта 2021 года поздно вечером нетрезвый житель Новомосковска находился в районе кафе «Тигр», расположенном на территории детского парка. В какой-то момент мужчина подошел к незнакомой ему женщине сзади и вырвал из её рук сумку, где находился мобильный телефон марки Xiaomi Redmi 9A. С похищенным мужчина скрылся с места преступления, распорядившись украденным к своей выгоде. Нанесенный потерпевшей ущерб составил 10 000 рублей.

По результатам следствия и рассмотрения дела суд признал новомосковца виновным в грабеже и назначил ему наказание - 320 часов обязательных работ.

Мера пресечения осужденному оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.