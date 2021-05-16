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Происшествия16 мая 2021 11:00

Житель Новомосковска отработает 320 часов за грабеж

Мужчина ограбил прохожую, вырвав у нее сумку с телефоном
Источник:kp.ru
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Суд приговорил новомосковца к обязательным работам

Суд приговорил новомосковца к обязательным работам

Фото: Алексей ФОКИН

17 марта 2021 года поздно вечером нетрезвый житель Новомосковска находился в районе кафе «Тигр», расположенном на территории детского парка. В какой-то момент мужчина подошел к незнакомой ему женщине сзади и вырвал из её рук сумку, где находился мобильный телефон марки Xiaomi Redmi 9A. С похищенным мужчина скрылся с места преступления, распорядившись украденным к своей выгоде. Нанесенный потерпевшей ущерб составил 10 000 рублей.

По результатам следствия и рассмотрения дела суд признал новомосковца виновным в грабеже и назначил ему наказание - 320 часов обязательных работ.

Мера пресечения осужденному оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Криминал