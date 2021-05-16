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Происшествия16 мая 2021 10:05

В Тульской области за сутки 11 граждан пострадали от мошенников

Общая сумма похищенных средств составила больше миллиона рублей
Источник:kp.ru
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Чаще всего преступники звонят с незнакомых номеров и просят сообщить им реквизиты карт.

Чаще всего преступники звонят с незнакомых номеров и просят сообщить им реквизиты карт.

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за сутки с 14 на 15 мая мошенники выманили либо похитили с банковских карт более 1 миллиона 380 тысяч рублей. Пострадали одиннадцать жителей региона. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

В МВД напоминают: чаще всего мошенники звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги, но делать этого не следует!

Тем не менее, практика показывает, что потерпевшие нередко знают о методах преступников, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

Криминал