В Тульской области за сутки 11 граждан пострадали от мошенников

Чаще всего преступники звонят с незнакомых номеров и просят сообщить им реквизиты карт. Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за сутки с 14 на 15 мая мошенники выманили либо похитили с банковских карт более 1 миллиона 380 тысяч рублей. Пострадали одиннадцать жителей региона. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

В МВД напоминают: чаще всего мошенники звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги, но делать этого не следует!

Тем не менее, практика показывает, что потерпевшие нередко знают о методах преступников, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.