Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 мая 2021 18:11

Для туляков стартовал сезон «водного досуга»

В Центральном парке Тулы начал работу прокат катамаранов и лодок
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще вчера прошла проверка готовности к сезону.

Еще вчера прошла проверка готовности к сезону.

Фото: материалы пресс-служб

С 15 мая в Туле возобновил свою работу пункт проката лодок и катамаранов, расположенный на среднем пруду в Центральном парке. А вчера сотрудники ГИМС провели приемку и выдали разрешение на эксплуатацию плавательных средств в сезоне-2021.

Во время проверки перед началом эксплуатации особенно внимательно проверили, как соблюдаются меры безопасности по швартовке катамаранов и лодок, а также уделили внимание целостности судов, исправность вёсел и комплектации спасательными жилетами.