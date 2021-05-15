Для туляков стартовал сезон «водного досуга»

Еще вчера прошла проверка готовности к сезону. Фото: материалы пресс-служб

С 15 мая в Туле возобновил свою работу пункт проката лодок и катамаранов, расположенный на среднем пруду в Центральном парке. А вчера сотрудники ГИМС провели приемку и выдали разрешение на эксплуатацию плавательных средств в сезоне-2021.

Во время проверки перед началом эксплуатации особенно внимательно проверили, как соблюдаются меры безопасности по швартовке катамаранов и лодок, а также уделили внимание целостности судов, исправность вёсел и комплектации спасательными жилетами.