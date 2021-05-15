В Тульской области изменили ограничения, связанные с пандемией

Выпускные вечера пройдут при соблюдении санитарных требований Роспотребнадзора. Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области смягчили коронавирусные ограничения. Уже внесены соответствующие правки в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Так, тульские выпускники смогут провести торжественные мероприятия, посвященные завершению учебного года.

Правда, проводить их разрешили только на территории школ и при условии заполнения залов не больше, чем на 50% процентов. Впрочем, родители, у которых есть документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, не будут учитываться при соблюдении последнего требования.

Также внесенные поправки позволят провести в этом году благотворительную акцию «Белый цветок».

Мероприятия могут состояться только при полном соблюдении санитарных требований Роспотребнадзора.