Упавший на ребенка кусок балкона в Щекино: возбуждено уголовное дело

Фото предоставлено Следственным комитетом. Фото: материалы пресс-служб

Следственный комитет по Тульской области провел доследственную проверку информации о ребенке, получившем травму головы в Щекино, в результате было возбуждено уголовное дело. Управляющая компания, обслуживающая дом, от которого отвалился тот самый камень, обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, днем 13 мая у многоквартирного жилого дома №4 на улице Лукашина в Щекино двухлетняя девочка получила травму головы в результате падения на фрагментов балконной бетонной плиты.

Следователи установили, что ремонтировать балконы этого дома, должна была управляющая компания - это следует из договора, заключенного в 2019 году между управляющей компанией и собственниками многоквартирного дома.

В рамках расследования уголовного дела следователи обыскали офис управляющей компании, изъяв документацию, имеющую отношение к делу, проводятся допросы руководителя и сотрудников УК, родителей пострадавшего ребенка и собственника квартиры, с балкона которой обрушился фрагмент бетонной плиты.

Расследование уголовного дела продолжается.