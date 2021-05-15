В Белеве пьяный мужчина зарезал сына

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Фото: Алексей ФОКИН

64-летний ранее судимый житель Белева был признан виновным в убийстве, а также в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как установил суд, 27 января 2021 года подсудимый поссорился о своим 38-летним сыном во время совместного распития алкоголя, после чего начал размахивать ножом и угрожать сыну убить его. Также он ударил сына в нижнюю часть тела, нанеся легкий вред здоровью.

13 февраля 2021 года он же в ходе пьяной ссоры ударил сына в живот ножом, и от полученной раны тот скончался.

Суд приговорил белевца к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.