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Происшествия15 мая 2021 13:02

В Белеве пьяный мужчина зарезал сына

Теперь он проведет 10 лет в колонии строгого режима
Источник:kp.ru
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Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Фото: Алексей ФОКИН

64-летний ранее судимый житель Белева был признан виновным в убийстве, а также в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как установил суд, 27 января 2021 года подсудимый поссорился о своим 38-летним сыном во время совместного распития алкоголя, после чего начал размахивать ножом и угрожать сыну убить его. Также он ударил сына в нижнюю часть тела, нанеся легкий вред здоровью.

13 февраля 2021 года он же в ходе пьяной ссоры ударил сына в живот ножом, и от полученной раны тот скончался.

Суд приговорил белевца к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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