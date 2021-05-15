Тульский ИП не вернул клиентке деньги и теперь заплатит вчетверо

Суд наложил на ИП пеню и штраф. Фото: Алексей ФОКИН

Роспотребнадзор Тульской области от лица тулячки обратился в суд с иском в отношении индивидуального предпринимателя, оказывающего образовательные услуги. Данный ИП отказал клиентке в возврате денег за образовательные услуги, которые женщина не смогла получить из-за пандемии.

Суд удовлетворил иск и обязал предпринимателя не только вернуть стоимость услуги, но и выплатить неустойку за то, что просрочили выполнение требований потребителя, а также ИП заплатит компенсацию морального вреда и штраф.

Общая сумма выплат получится почти в четыре раза выше, чем стоимость услуг.