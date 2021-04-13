Порядок разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов). Фото: материалы пресс-служб

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) содержит реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в соответствии с Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (далее – Федеральный перечень), реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации, товары и услуги, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также рекомендуемые товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

Порядок разработки и реализации ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, а также их формы утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (далее – Порядок).

ИПРА инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или бессрочно, ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года, 5 лет или до достижения возраста 14 либо 18 лет.

В программе указываются конкретные мероприятия, срок, на который разработана ИПРА и исполнитель. Срок ИПРА должен соответствовать сроку установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»), а срок проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий не может превышать срок ИПРА.

Приказом Минтруда России от 29 мая 2020 года №281н внесены изменения в приказы Минтруда России по вопросам разработки ИПРА инвалида.

Согласно указанного приказа с 01.01.2021 года при проведении медико-социальной экспертизы гражданина и установления инвалидности, ИПРА инвалида формируется только в электронном виде. По желанию гражданина (его законного или уполномоченного представителя) ИПРА может быть предоставлена ему на бумажном носителе или направлена заказным почтовым отправлением.

Электронная версия ИПРА размещается в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр инвалидов” (ФГИС ФРИ).

Органы исполнительной власти для выполнения рекомендованных инвалиду реабилитационных мероприятий в ИПРА должны обращаться в ФГИС ФРИ и выгрузив рекомендованные инвалиду мероприятия, начать проведение их, не требуя от инвалида бумажной версии ИПРА. По окончании проведения рекомендованных реабилитационных мероприятий, органы исполнительной власти должны размещать результаты выполнения реабилитационных мероприятий в ФГИС ФРИ. Вся информация по рекомендациям в ИПРА доступна инвалиду в личном кабинете федерального реестра инвалидов.

При необходимости внесения изменений в ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) оформляется новое направление на медико-социальную экспертизу и составляется новая ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).

В новой ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) указываются реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации, товары и услуги, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид) на момент проведения медико-социальной экспертизы. Ранее выданная ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) погашается.

При необходимости внесения исправлений в ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в связи с:

- изменением антропометрических данных инвалида (ребенка-инвалида) – вес, рост;

- необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных или абилитационных мероприятий инвалиду (ребенку-инвалиду) (например, изменение размеров подгузников, параметров кресла-коляски);

- изменением персональных данных инвалида (ребенка-инвалида) – ФИО, дата рождения;

- в целях устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая, арифметическая либо подобная ошибка) по его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида) взамен ранее выданной составляется и выдается новая ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу.

При этом изменение иных сведений, указанных в ранее выданной ИПРА не осуществляется.

Положениями нормативно-правовых документов по медико-социальной экспертизе и реабилитации в разрабатываемую форму ИПРА, никаких иных дополнительных записей в произвольной форме, указаний причин изменения содержания ИПРА, а также ссылок на нормативные документы не допускается.

Если ИПРА ранее не разрабатывалась (либо была разработана ИПР старого образца), необходимо обратиться в медицинскую организацию, где наблюдается инвалид, и заполнить направительные документы на медико-социальную экспертизу. На основании этих документов проводится освидетельствование, по результатам которого определяется потребность в реабилитационных мероприятиях и разрабатывается ИПРА.

В случае утраты ИПРА, ее копия по заявлению может быть выдана инвалиду (или его законному, уполномоченному представителю) в бюро МСЭ.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона, к техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний.

Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе оценки стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.

По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду технических средств реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Дополнительные средства для финансирования расходов на предусмотренные настоящей статьей технические средства реабилитации инвалидов могут быть получены из иных не запрещенных законом источников.

При решении вопроса о нуждаемости инвалида в конкретном наименовании технического средства реабилитации (далее – ТСР) за счет средств федерального бюджета специалисты федеральных государственных учреждений МСЭ руководствуются Перечнем показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2017 г. №888н.

В случаях, когда по результатам проведенной медико-социальной экспертизы установлены медицинские показания и отсутствуют медицинские противопоказания для определения нуждаемости в ТСР, не входящих Федеральный перечень, запись о нуждаемости в них вносится в раздел ИПРА «ТСР и услуги, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду), за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, за счет средств инвалида (ребенка-инвалида) либо других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности».

Предоставление инвалидам (детям-инвалидам) ТСР за счет средств инвалида (ребенка-инвалида) либо других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности осуществляется в соответствии с медицинскими показаниями (при отсутствии медицинских противопоказаний), определенными в ходе проведения медико-социальной экспертизы с учетом рекомендаций врачей медицинских организаций, при условии использования ТСР в целях компенсации или устранения имеющихся у него стойких ограничений жизнедеятельности.

Решение о необходимости обеспечения инвалидов (детей-инвалидов) ТСР за счет средств бюджета Тульской области принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний на основе оценки стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами в соответствии с медицинскими показаниями, определенными приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области №215-осн «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) и перечня технических средств реабилитации, медицинских показаний, противопоказаний, сроков эксплуатации и технических характеристик средств реабилитации».

Порядок заполнения ИПРА ребёнка-инвалида в части определения нуждаемости в товарах и услугах, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, определен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 380. Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р.

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