«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2020 года. Фото: материалы пресс-служб

По оценке «ТМТ Консалтинг», на конец 2020 года количество абонентов (портов) широкополосного доступа в интернет в сегменте юридических лиц в России снизилось до отметки в 1,83 млн, объем рынка составил 57,6 млрд руб.

Лидером по числу подключенных активных портов и по объему доходов традиционно остается «Ростелеком» отмечает агентство. Оператор в 2020 году увеличил свою долю в структуре рынка по выручке до 43% за счет активного продвижения высокоскоростных тарифных планов среди абонентской базы, а также исполнения крупных государственных программ и федеральных проектов.

По данным «ТМТ Консалтинг», по количеству абонентов «Ростелеком» занимает 43% рынка ШПД для юридических лиц..

«Мы активно развиваем ШПД-сервисы для потребителей, наполняя основной продукт все новыми возможностями, а также проводим для своих пользователей различные стимулирующие акции. Отрадно, что наши усилия позволяют нам занимать лидирующие позиции на рынке ШПД для юридических лиц по оценке агентства «ТМТ Консалтинг»», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Ростелеком» развивает ШПД на основе самых высоких мировых стандартов.