На 13 тысяч рублей оштрафовали контактный зоопарк в Туле. Фото: Алексей ФОКИН

По сообщению Россельхознадзора по Московской и Тульской областям, организация, которая организовала и содержала контактный зоопарк в Туле, нарушила ряд требований.

Прежде всего, сотрудники зоопарка не создали укрытие (территория в вольере или экспедиции, обеспечивающая животному защиту от демонстрации и способствующая отдыху животного в соответствии с потребностями его вида), а также у организации отсутствовал перечень животных, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями.