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Общество5 апреля 2021 12:28

На 13 тысяч рублей оштрафовали контактный зоопарк в Туле

В организации содержание животных не отвечало установленным требованиям
Источник:kp.ru
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На 13 тысяч рублей оштрафовали контактный зоопарк в Туле.

Фото: Алексей ФОКИН

По сообщению Россельхознадзора по Московской и Тульской областям, организация, которая организовала и содержала контактный зоопарк в Туле, нарушила ряд требований.

Прежде всего, сотрудники зоопарка не создали укрытие (территория в вольере или экспедиции, обеспечивающая животному защиту от демонстрации и способствующая отдыху животного в соответствии с потребностями его вида), а также у организации отсутствовал перечень животных, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями.