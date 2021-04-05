На 13 тысяч рублей оштрафовали контактный зоопарк в Туле.
Фото: Алексей ФОКИН
По сообщению Россельхознадзора по Московской и Тульской областям, организация, которая организовала и содержала контактный зоопарк в Туле, нарушила ряд требований.
Прежде всего, сотрудники зоопарка не создали укрытие (территория в вольере или экспедиции, обеспечивающая животному защиту от демонстрации и способствующая отдыху животного в соответствии с потребностями его вида), а также у организации отсутствовал перечень животных, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями.