Искусственный интеллект для обслуживанию крупного бизнеса

Фабрика данных обеспечит банк оперативной и всесторонней рыночной аналитикой, позволит прогнозировать динамику рынка и ключевых игроков, разрабатывать стратегию работы с клиентами и формировать оптимальные и востребованные продуктовые предложения. В рамках проекта будет выстроена работа с большими данными из различных внутренних и внешних источников с применением специализированного инструментария, в том числе на базе машинного обучения. В результате, крупные агропредприятия получат не только качественные персонализированные финансовые продукты от РСХБ, но и ряд нефинансовых сервисов для поддержки развития бизнеса, что особенно актуально в кризисные периоды.

Основными источниками данных для фабрики станут Корпоративное хранилище данных и Озеро данных (Data Lake) – специализированное хранилище, позволяющее хранить и обрабатывать большие данные и неструктурированную информацию из внутренних и внешних источников. Проектные работы по созданию Озера данных начаты в июле 2020 года, промышленный запуск запланирован на третий квартал 2021 года.

Одновременно с Озером данных развертываются инструменты продвинутой аналитики, которые позволяют строить предсказательные модели, распознавать текст и изображения, а также иным образом обрабатывать большие данные – на практике это позволит моделировать склонности клиентов к продуктам и сервисам банка, предлагать им оптимальные и востребованные финансовые и нефинансовые услуги, а также давать рекомендации по развитию бизнеса. К примеру, будет возможно на основе прогнозов урожайности зерновых культур и спроса на них более эффективно планировать посевные кампании фермерских хозяйств.

За годы работы накопил большой объем знаний об АПК и активно обогащает его из внутренних и внешних источников. Эти данные с учетом внедряемого в банке инструментария будут особенно полезны для развития наших финансовых и нефинансовых продуктов и для повышения качества обслуживания клиентов.

Программа «Система управления данными», запущенная в 2020 году, носит комплексный характер и позволит вывести технологии и культуру работы с данными в банке на качественно новый уровень. В рамках программы в очень сжатые сроки уже создана необходимая база для реализации фабрики данных»..