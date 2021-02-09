Идеи для развития региона: в Туле прошла результирующая сессия Тульского проектно-образовательного офиса. Фото: материалы пресс-служб

С октября 2020 года студенческие команды под руководством офиса проектного управления и цифровых коммуникаций ТГПУ им. Л.Н. Толстого работали над реализацией кейсов, представленных Министерством экономического развития Тульской области, а также прорабатывал проекты развития туристической привлекательности региона.

В рамках сессии состоялось представление и обсуждение пяти молодежных проектов:

Summerworking - work, а не walk (платформа содействия во временном трудоустройстве подростков в летнее время).

Svadida (концепция городского общественного пространства в Плавском районе).

«Перфоманс» (историческое кафе с интерьерными и гастрономическими особенностями России XVII-XVIII веков).

«Золотое кольцо родного края - Тульского!» (разработка новых туристических маршрутов региона).

«Богатый мозг» (приложение для повышения финансовой грамотности населения).

Результирующая сессия прошла в формате активного диалога, позволившего студенческим командам получить экспертный отклик на свои идеи, понять отличие концептуальных замыслов от серьезных проработанных проектов.

Итогом встречи стали предложения по развитию проектных замыслов, их экспертное осмысление, намечение путей дальнейшей проработки и реализации при поддержке Правительства Тульской области.

В состав экспертной комиссии вошли:

1. Федорищев Вячеслав Андреевич – Первый заместитель Губернатора Тульской области.

2. Соломатина Лариса Евгеньевна – председатель комитета Тульской области по развитию туризма.

3. Давлетшин Алексей Фаритович – министр молодёжной политики Тульской области.

4. Ильюшина Светлана Михайловна – заместитель министра труда и социальной защиты – директор департамента труда и занятости населения Тульской области.

5. Шаламов Александр Александрович – управляющий банка «Открытие».

6. Наумкин Андрей Олегович – заместитель директора ГАУ ТО «ЦИТ» по вопросам цифровой трансформации.

7. Татаренко Павел Владимирович – заместитель генерального директора по инвестициям – директор департамента инвестиционной деятельности АО «Корпорация развития Тульской области».

8. Круглякова Татьяна Александровна – бизнес-трекер, эксперт инвестиционных проектов.

Организаторами события стали:

Гончарова Елена Сергеевна – программный директор «Точки кипения - Тула».

Тетерин Иван Игорьевич – руководитель сообщества «Тульский проектно-образовательный офис».