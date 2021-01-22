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В Тульской области случилось массовое ДТП с грузовиками

В результате происшествия пострадали два человека
Источник:kp.ru
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В Тульской области случилось массовое ДТП с грузовиками

В Тульской области случилось массовое ДТП с грузовиками

Фото: материалы пресс-служб

21 января в 15:35 на 204-ом километре автодороги М-2 «Крым» Щёкинского района молодой человек, управляя автомобилем «Shacman», по предварительной информации, не справился с управлением своего автомобиля и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Peterbilt 387», после чего последний въехал в большегруз.

Обломки машин отлетели в находившуюся рядом «Lada Granta».

В результате аварии пострадали двое: водитель автомобиля «Shacman» и его пассажир. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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