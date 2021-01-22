Мошенники придумали новый способ обманывать туляков: они звонят и говорят, что на вас заведено уголовное дело

Мошенники придумали новый способ обманывать туляков: они звонят и говорят, что на собеседника заведено уголовное дело Фото: Алексей ФОКИН

Телефонные мошенники продолжают обманывать туляков. Видимо, старые способы перестали приносить былую «прибыль» , поэтому они решили выдумать новый. Теперь они представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России.

Естественно, человек пугается, особенно если мошенники попадают на пенсионера. Получая обманным путем персональные данные, данные платежных карт, информацию о совершенных по ним операциях и другие сведения, аферисты используют, чтобы украсть деньги со счетов граждан.

Не попадайтесь на подобный обман! МВД России разъясняет, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка может быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, проведения иных процессуальных действий.

В любом случае, если такая ситуация происходит, человек узнает о ней из официального источника.

Так что если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело – это злоумышленник. Не стоит даже продолжать разговор с ним, просто вешайте трубку. Будьте бдительны!