«Халява, приди!»: 23 и 24 января студенты смогут бесплатно посетить филиалы Тульского музейного объединения

23 и 24 января студенты смогут бесплатно посетить филиалы Тульского музейного объединения
Фото: Алексей ФОКИН
25 января в России отмечается День студента. Пожалуй, это самый радостный праздник для тех, кто имеет счастливую ручку, трепетно хранит зачётку и хотя бы раз высовывал её в форточку на удачу.
В преддверии этого праздника филиалы ГУК ТО «Объединения «ИКХМ»» приготовили приятный сюрприз для студентов. 23 и 24 января 2021 года они могут бесплатно посетить любой из музеев Объединения, ознакомиться с постоянными экспозициями и временными выставками.
Вот, какие выставки сейчас работают в музеях:
Тульский музей изобразительных искусств: «Русская графика 19-20 веков»;
Тульский областной краеведческий музей: «Больше, чем цветы»;
Выставка «Такие разные детские лица»: Выставочный зал Тулы;
Выставка живописи Василия Кислякова: Выставочный зал Тулы;
Богородицкий дворец-музей и парк: Чемоданное настроение.