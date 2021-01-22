В пяти образовательных учреждениях Каменского района не соблюдались правила хранения продуктов Фото: Алексей ФОКИН

В пяти муниципальных образовательных учреждениях Каменского района Тульской области не соблюдались правила хранения продуктов, суточных проб, фактический рацион питания не соответствовал двухнедельному меню. Кроме того, нарушался температурно-влажностный режим в помещении для хранения сыпучих продуктов. Это является явным нарушением требований санитарных норм.

В результате проверок и рассмотрения этого дела пять директоров учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлениям прокурора района директоры школ привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».