В Тульской области мужчина, привлекавшийся за превышение скорости более 17 раз, выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП Фото: материалы пресс-служб

20 января в 00:45 на 8-ом километре автодороги «Тула-Алешня» городского округа Тулы мужчина 63 лет, управляя автомобилем «Scania R93M», по предварительной информации, выехал на «встречку», где столкнулся с другой машиной — «Renault Symbol».

В результате ДТП водитель «Renault Symbol» получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Стоит отметить, что ранее водитель «Scania R93M» был более 17 раз привлечен к административной ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ за превышение скоростного режима.