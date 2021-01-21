Введут ли в Тульской области «ковидные паспорта» и бейджи о вакцинации? Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на брифинге по массовой вакцинации от коронавируса 21 января сообщили о том, как будут «помечать» привитых от коронавируса.

Так, каждому привитому будут выдавать специальную памятку, где есть отметка о прохождении вакцинации и приглашение на повторную вакцинацию.

Кроме того, информация о вакцинации должна поступать в единый реестр вакцинированных, который связан с порталом Госуслуг. У человека в личном кабинете появится сертификат о вакцинации.

На брифинге было заявлено, что острой необходимости в так называемых «ковидных паспортах» сейчас нет. Отмечать, что конкретный человек вакцинировался, пока будут теми способами, которые уже имеются.