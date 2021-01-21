В Туле представитель цыганского этноса воровал ванны с дачных участков Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники полиции выясняют все детали противоправной деятельности представителя цыганского этноса.

По предварительным данным, злоумышленник воровал чугунные ванны с дачных участков на окраине областной столицы. Ванны в дальнейшем он хотел продавать.

Подозреваемым оказался 37-летний неработающий ранее судимый мужчина. Всего ему удалось утащить 5 ванн с территории садоводческого товарищества в Зареченском округе.

Сейчас в отделе полиции ведётся дальнейшая работа по установлению всех фактов совершённых мужчиной краж.