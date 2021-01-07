За 2020 год в Тульской области было зарегистрировано более 10 800 новорожденных. При этом на свет появилось больше мальчиков, чем девочек. Такая же тенденция сохраняется и в наступившем году. С начала 2021-го на свет появилось уже более 50 малышей. Вчера, 6 января, в Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка новорожденных.С рождением дочки поздравление получила семья Селявиных. В торжественной обстановке родителям вручили свидетельство о рождении ребенка, поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина, знак «Родившемуся на Тульской земле» и подарочный набор.