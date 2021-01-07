Епифанский музей купеческого быта приглашает туляков на новогодние каникулы. На протяжении всех праздничных дней сотрудники музея будут знакомить гостей с традициями празднования Нового года, Рождества и Святок. Кроме того, посетители смогут угоститься вареньем и солеными огурчиками из купеческих погребов. Также у всех желающих будет возможность смастерить сувениры на память.В новогодней программе Музея купеческого быта:5 – 10 января (в 12:45 и 14:15) Мастер-класс «Рождественский ангел»Участники мастер-класса вспомнят традиции празднования Рождества в царской России, бытовавшие в купеческих семьях, и смастерят тряпичную куклу.5 и 8 января (15:30) Игровая программа «Святки»Увлекательное путешествие по народным традициям, истории возникновения праздника, святочным колядкам и гаданиям.6 и 9 января (16:15) Игровая программа «Святки по-купечески»Посетителей ждет интерактивная беседа и мастер-класс по созданию тряпичной куколки, родом с Куликова поля. Побывают гости епифанского музея и на купеческом чаепитии, отведают печатных пряников, епифанского варенья и хозяйских солений, приготовленных по рецепту Байбаковых.Предварительная запись на тематические программы и мастер-классы по телефону: +7 48735 7 22 65 или e-mail: epifan@kulpole.ru.Гостям Епифани также предлагается посетить местный дом культуры «Верховье Дона», где можно познакомиться с традициями казачьей культуры, узнать о местных угощениях к зимним праздникам.А в музейном комплексе «Куликово поле» села Моховое посетителей ждут увлекательные квесты для детей и взрослых, катание на горке и увлекательный мастер-класс по средневековой кухне.